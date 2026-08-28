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Apartman inşaatına dadanan hırsızlar yakayı ele verdi! 16 dairenin su saatini çaldılar

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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir apartman inşaatına sabah saatlerinde girerek toplam değeri 100 bin lirayı bulan 16 adet su saatini çalan iki şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgularında "Hurda topluyorduk, şeytana uyup saatleri çaldık" şeklinde pes dedirten bir savunma yapan hırsızlık şüphelileri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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