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Kask kamerasına saniye saniye yansıdı! Ters yönden gelip hiçbir şey olmamış gibi devam etti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet sürücüsü, ters şeritten hızla üzerine doğru gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kenara çekilerek kurtuldu. Trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren ve kazaya kıl payı kalmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden kural tanımaz sürücünün o anları kask kamerasına saniye saniye yansırken, tehlike atlatan motosiklet sürücüsü şahıstan şikayetçi oldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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