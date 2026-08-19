Ticaret Bakanlığı, yeni iş yeri açmayı planlayan girişimciler ile mevcut ticaret erbabının yer seçimine yönelik kararlarına destek sağlayacak dijital altyapıyı devreye aldı.

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) Harita Tabanlı Karar Destek ve Analiz Sistemi ile girişimci adaylarının daha sağlıklı tercihler yapmasına katkı sağlanırken sistemin daha geniş ölçekte kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Bakanlık, Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden yeni girişimcilere ve mevcut ticaret erbabına şube açılışı ve adres değişikliği konusunda yol gösterici çalışmalar planlıyor.

Esnafa iş yeri seçiminde dijital destek sağlanacak! Harita tabanlı karar destek sistemi devrede

Böylece girişimcilerin faaliyet gösterecekleri yere ilişkin karar süreçlerinin harita tabanlı analizlerle desteklenmesi hedefleniyor. Mevcut işletmeler de şube açılışı veya adres değişikliği sırasında sistemden sağlanacak yönlendirici çalışmalardan faydalanabilecek.

Böylece esnaf ve girişimcilerin yer seçimi kararlarının daha sağlıklı verilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sistem yalnızca ilk defa iş yeri açacak girişimciler için değil, mevcut ticaret erbabının yeni şube açma veya faaliyet adresini değiştirme kararlarında da kullanılacak.

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Bakanlık, coğrafi bilgi altyapısını iş yeri seçimine ilişkin karar süreçlerinde yol gösterici hâle getirecek.

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