Mercandağ ve Hozan ailelerinin geçmişten gelen hesaplaşmalarını ele alacak olan Mercan Köşk dizisi için geri sayım devam ediyor. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi Mercan Köşk’ün ilk bölüm tarihi belli oldu. Peki, Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak?

FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi 'Mercan Köşk', Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki geçmişe dayanan büyük hesaplaşmanın ve fırtınalı aşkların sahne olacağı dizi, 5 Eylül 2026 tarihinde ekranlara "merhaba" diyecek.

Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak?

MERCAN KÖŞK KONUSU

'Mercan Köşk', yıllardır karşı karşıya olan Mercandağ ve Hozan ailelerinin bitmeyen mücadelesini, geçmişten taşınan sırlar ve yeni kuşakların hayatlarını değiştirecek gelişmeler eşliğinde ekrana taşıyacak. Aynı topraklarda kök salan ancak yıllardır birbirlerine karşı cephe alan iki ailenin arasındaki dengeler, Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle bambaşka bir noktaya taşınacak.

MERCAN KÖŞK OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka'nın 'Aras', Hafsanur Sancaktutan'ın 'Cemre' ve Bertan Asllani'nin 'Toprak' karakterlerine hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Merakla beklenen dizinin müziklerinde ise usta besteci Toygar Işıklı'nın imzası bulunuyor.



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