Silivri açıklarında batan gemideki mürettebatın kimlikleri belli oldu

Bugün sabaha karşı Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında "ALSU" isimli gemiyle çarpışarak batan "TUĞBERK İMAMOĞLU" gemisindeki 10 mürettebatın kimliği belli oldu. Kayıp denizcileri bulmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gemiyle çarpışarak batan "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli gemideki 10 mürettebatın kimliği belli oldu.

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığını, bir gemideki 10 personelle irtibat kurulamadığını bildirmişti.

KAYIP MÜRETTEBATIN İSİMLİ BELLİ OLDU

"TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli geminin kayıp mürettebatının kimlikleri şu şekilde:

1- Nidai Duman

2- Aydın Demirci

3- Abdulbaki Mirzaoğlu

4- Gencer Aydın

5- Eyüp Enes Cesur

6- Onuralp Demir

7- Yaşar Kayhan

8- Nacican Keskin

9- Rahmi Temel

10- Atakan Alagöz

NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında seyir halinde bulunan iki yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün sabaha karşı çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle gövdesinde ağır hasar oluşan gemilerden biri hızla su almaya başladı ve kısa süre içinde batarak sulara gömüldü.

İhbarın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama-kurtarma botları sevk edildi. Ekiplerin, batan gemideki kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Silivri Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİSilivri

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