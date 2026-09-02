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Spor

Selçuk İnan transferlerden memnun: İstediğimiz takımı kurduk

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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, transfer döneminde takıma doğru futbolcuları getirdiklerini belirterek, "İnşallah onlar da performans verirler, başkanımızı ve bizi mahcup etmezler. Bütün oyuncuların bize katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Selçuk İnan, "Dün itibariyle Samsunspor maçının hazırlıklarına başladık. Samsunspor’un geçtiğimiz haftalarda önemli eksikleri vardı ancak bizim de 5 oyuncumuz eksikti. Muhtemelen bizim maça yetişecek oyuncuları olacak. Bizim de Tayfur büyük ihtimalle aramızda olacak. Samsunspor özellikle geçtiğimiz sene ve önceki sene yüksek grafiği olan performans gösterdi. Biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda ve seyircimiz önünde ne yapacağımıza daha çok odaklanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsunspor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Kocaelispor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Başlık ResmiKocaelispor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
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"BİR OYUNCU DAHA GELEBİLİR"

Transfere dair son bir hamle olabileceğini belirten Selçuk İnan, "Transfer sıcak, süreç devam ediyor. Gelenler ve gidenler oluyor. Tobias da aramıza katıldı. Eksiğimiz olan bir bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Fiziksel olarak da hazır olmak çok da kolay değil. Çünkü oyuncular hep bir bir geliyor. Ama hocalarımızla yaptığımız programda; sakat oyuncularımızın dönmesi ve yeni gelen oyuncularımızın fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olması milli aradan sonrası gibi. Yine de gelen oyuncular büyük fedakarlıkla aramızda oluyorlar ve performans veriyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Sadece korktuğumuz şey; sakatlık. Çünkü yük bindikçe sakatlık riski çoğalıyor. Onu dengelemeye çalışıyoruz. Onun dışında birkaç hafta içinde fiziksel olarak tam hazır hale geliriz" diye konuştu.

"HİÇBİR MAÇ SÖZLE KAZANILMIYOR"

Samsunspor maçıyla ilgili olarak İnan, "Uzun bir haftamız var hazırlanmak için. Yeni oyuncularımız bizimle çalışabiliyor ve ne istediğimizi daha iyi anlayabiliyorlar. Bu bizim için avantaj olacak. Samsunspor’un eksilerini ve artılarını analiz ekibimizle birlikte oyuncularımıza göstermeye başladık. Eğer oyuncularımız Samsunspor’un güçlü yönlerini iyi bir şekilde kavrayabilirse sahadan inşallah 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Hiçbir maç sözle ya da analizle kazanılmıyor. Sahadaki istek, o anki mücadele, rakip takımın durumu etkili. Ki ligimiz çok zor ve önemli oyuncular var. Onlarla başa baş mücadele etmek için gerçekten çok büyük efor sarf etmeniz ve fedakarlık yapmanız gerekiyor. En azından bizim bundan başka şansımız yok. Çok koşmalıyız, çok mücadele etmeliyiz, çok efor sarf etmeliyiz. Teknik olarak çalışmalarımız devam ediyor ama en nihayetinde istemek çok önemli. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu şekilde mücadele olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BİZİM TAKIMIMIZ"

Transferde istediği takımı oluşturup oluşturmadığına dair düşüncelerini paylaşan genç teknik adam, "Ne olursa olsun transfer döneminin sonunda benden ‘İstediğimiz takımı kurduk’ cümlesini duyacaksınız. Çünkü bu bizim takımımız. Herkes büyük emek sarf ediyor. Hayat da böyle. Her istediğiniz her anlamda olmuyor. Ama bu bizim takımımız ve bizim onay verdiğimiz oyucular. Başkanımızla birlikte hep doğru oyuncuları getirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah onlar da performans verirler. Başkanımızı ve bizi mahcup etmezler. Ama ne olursa olsun futbolda kötü performans da var. Bazen aylar bazen yıllar da sürebiliyor bir oyuncunun adaptasyonu. Biz bunların hepsini göz önünde bulundurarak transfer ettik. Bütün oyuncuların bize katkı sağlayacağınız düşünüyorum" dedi.

Selçuk İnan
Başlık ResmiSelçuk İnan

"TOBIAS'I UZUN SÜREDİR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDUK"

Takıma dün katılan Tobias Gulliksen ile ilgili değerlendirmede de bulunan Selçuk İnan, "Tobias uzun zamandır ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum. Onun potansiyelini biliyorum. Önemli işler yaptı. Geçtiğimiz sene performans olarak belki en üst seviyesinde değildi ama benim amacım onun en üst seviyesini ortaya çıkarmak. Çok potansiyelli bir oyuncu. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah o da performans gösterir. Hem kendisi hem de bizim için önemli rol üstlenir. Ümidim de o yönde" şeklinde konuştu.

"FORMAYI GİYMEK TÜM OYUNCULARIN HAKKI"

Kadro derinliği ve maça göre sürpriz oyuncu seçimleri konusundaki soruya ise Kocaelispor'un teknik patronu, "Sahada bütün oyuncular çok çalışıyor. Hepsinin o formayı giymek hakkı. Ama hangi an, hangi zaman, ne kadar süre; o da bizim işimiz. Bunu oyuncularımızla da paylaşıyorum. Farklı farklı oyuncuların sahada oluşu her zaman görebileceğiniz bir şey. Çok emek veriyorlar ve hepsini bir yerde kullanacağız" cevabını verdi.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Samsunspor’dan alınacak muhtemel 3 puandan sonra Galatasaray maçında lig liderliği ihtimalinin olmasının motivasyona etkisinin sorulması üzerine İnan, şu açıklamayı yaptı:

Bu bizi etkilemiyor. Çok önemli bir maçımız var. Kazanalım. Her şey şekilleniyor zaten. Bir şekilde oyuncularıma bunu kanalize etmeye çalışıyorum. Konuşuyorum. Biz maç kazanmak istiyoruz. İçeride her maçı kazanmaya talip çıkıyoruz. Yine öyle maçlardan. Her puan altın, her maç final. Ben öyle bakıyorum. Sonrasında hedefler, hayaller, beklentiler konuşulur. Karşılar ya da karşılamaz o sizin işiniz. Benim işim sadece oyuncuları maça hazırlamak ve maçı kazandırmak.

"TARAFTARLARIMIZ DA BÜYÜK DESTEK VERECEK"

Tribünlerin büyük bölümünün cezalı olduğunun hatırlatılması üzerine Selçuk İnan taraftara çağrıda bulunan Selçuk İnan, "Yine de bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum. Onların yerine gelecek taraftarlarımız bize büyük bir destek verecek. Çünkü bu takım onların takımı. Çok mücadele ediyorlar. Onları da bir şekilde ödüllendirmek, onların yanında olmak bu şehrin, bu taraftarın her zaman yaptığı şey. Yine aynı şeyi onlardan bekliyorum. Bu takımı yalnız bırakmasınlar bizim için yeter" diyerek sözlerini tamamladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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