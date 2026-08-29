Kocaelispor, Konya’da 14 dakikada geri döndü

Kocaelispor, Süper Lig'in 3. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetini elde etti. Skoru koruyamayan Konyaspor, ligde bu sezon henüz puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

KOCAELİSPOR GERİ DÖNDÜ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Kocaelispor, 14 dakikada bulduğu 2 golle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Massadio Haidara ve 86. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti. Ev sahibi Konyaspor'un tek golünü ise 39. dakikada Banhie Zoukrou kendi kalesine attı.

Konyaspor - Kocaelispor

KONYASPOR PUANSIZ KALDI

Bu skorla ligde puanını 6 yapan Kocaelispor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Konyaspor ise henüz ligde puanla tanışamadı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile mücadele edecek.

Konyaspor - Kocaelispor

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

18. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ortasında ceza sahası içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada topla hareketlenen Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak, direğin dibinden dışarı gitti.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Gonçalves'in şutunda, savunmada Zoukrou'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Konyaspor - Kocaelispor

55. dakikada Konyaspor'un ağlara giden topu gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gönderilen uzun pasla savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası çaprazında Dijksteel'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Gürcan Hasova, Muleka'nın bu pozisyonda Dijksteel'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

58. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Agyei'nin kafa vuruşunda top Deniz Ertaş'ta kaldı.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sousa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte yükselen Haidara, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın ortasında Awaziem'in ters vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.

86. dakikada Kocaelispor öne geçti. Show'un ara pasına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın ceza sahasında vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2

Kocaelispor, karşılaşmayı 2-1 önde bitirdi.

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