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Bilim merkezine dönüştürülen uçak yandı! Kuyruğu itfaiye aracının üstüne düştü

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Kocaeli'de bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sırasında uçağın kuyruğu koparak itfaiye aracının üzerine düştü.

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Kocaeli'de havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevlerin bütün uçağı sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları esnasında uçağın kuyruğu koptu. O anlarda büyük panik yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üstünde bulunan UçakPark'ta, uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine çevrilen Airbus A340 tipi yolcu uçağında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın bütün uçağı sararken, ekiplerim söndürme çalışmaları esnasında uçağın kuyruğu koparak itfaiye aracının üzerine düştü. O anlar büyük korkuya neden oldu.

Bilim merkezine dönüştürülen uçak yandı! Kuyruğu itfaiye aracının üstüne düştü
Başlık ResmiBilim merkezine dönüştürülen uçak yandı! Kuyruğu itfaiye aracının üstüne düştü

Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar devam ederken, olayda yaralanan olup olmadığı ve uçağın ne kadarının zarar gördüğü henüz netlik kazanmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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