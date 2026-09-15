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Somali’de tarihî hazırlık! Denizde başladı uzaya uzanıyor

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Somali’de tarihî hazırlık! Denizde başladı uzaya uzanıyor

Türkiye ile Somali arasında 2024’te imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması ile derinleşen stratejik ortaklıkta önemli bir eşik daha aşılıyor. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş’ın 2027’de Somali’den ilk defa uydu fırlatılacağını açıklamasıyla Warseikh’teki uzay limanı için geri sayım başlarken, savunma uzmanı Turan Oğuz, açıklamayı “ilk resmî açıklama” olarak değerlendirdi. Oğuz, Türkiye’nin artık kendi roketiyle kendi uydusunu uzaya gönderme hedefinde olduğunu söyledi.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Fırlatma için stratejik avantajlar sunan Warseikh, yalnızca uydu fırlatma merkezi olmayacak. Tesis gelecekte roket ve savunma sistemlerinin testlerinde de kullanılacak, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ticari fırlatma hizmeti de sunacak. Oğuz’a göre, Warseikh devreye girince Türkiye, kendi roketleriyle kendi uydularını gönderme konusunda önemli bir eşiği aşabilir.

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"STRATEJİK AVANTAJ OLUŞTURABİLİR"

Oğuz, ilk aşamada küçük, uzun vadede ise yüksek taşıma kapasitesine sahip uyduların fırlatılabileceğine işaret etti. Fırlatma zincirinin Türkiye’nin kontrolünde olmasının önemine dikkat çeken Oğuz, “Bugün uydular farklı ülkelerdeki fırlatma merkezlerinden uzaya gönderiyor. Bu durum takvim, maliyet ve
operasyonel planlama açısından dışa bağımlılık oluşturuyor. Kendi fırlatma merkezimizin olması Türkiye’ye esneklik sağlayacak. Savunma amaçlı uydular için stratejik avantaj oluşturabilir, hareket alanı genişler” dedi.

Oğuz, projenin roket ve uzay teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacağını, gelecekte savunma sistemlerinin test edilmesi için de önemli bir altyapı sağlayacağını kaydetti.

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