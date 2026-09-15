Bakan Fidan, yüklü bir dosya ile gidiyor! Bakü'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere Bakü’ye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın temaslarında 15 milyar dolarlık ticaret hedefinden enerji ve ulaştırma projelerine, savunma sanayii iş birliğinden Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine kadar geniş bir gündem ele alınacak.

Fidan’ın temaslarında enerji ve ulaştırma alanındaki ortak projeler de masaya yatırılacak. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yapılacak görüşmede ise iki müttefik ülke arasındaki savunma sanayii, güvenlik ve askerî iş birliği ele alınacak.

Fidan’ın temaslarında Türkiye ve Azerbaycan’ın çok taraflı platformlardaki iş birliği de değerlendirilecek. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamındaki çalışmaların gözden geçirileceği ziyarette, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı TDT 13. Zirvesi ile COP31 sürecine ilişkin de Azerbaycan’la görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Bakan Fidan, yüklü bir dosya ile gidiyor! Baküye kritik ziyaret

ANKARA VE ŞAM ARASINDA SIKI İLİŞKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'daki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüğünü hatırlatan Fidan "Suriye'nin birlik, bütünlüğünün korunması, halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradeyi bir kere daha teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldık. Türkmen kardeşlerimizle görüştükten sonra da ortak tarihimizin mirası İbnü'l-Arabi'nin, Mevlâna Halid-i Bağdadi'nin ve Selahaddin Eyyubi'nin türbelerini, Türk Hava Şehitliğimizi ve Süleymaniye Külliyesi'ni seneler sonra tekrar ziyaret etme fırsatımız oldu" dedi.

Öte yandan, Fidan'ın Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile yaptığı görüşmede, İsrail tehdidine karşı Türkiye’nin tam desteğini ilettiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası