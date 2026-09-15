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Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı! Tercih başvurusu nasıl yapılır?

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Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı! Tercih başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri 15 Eylül itibariyle başladı! Hak sahipleri Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve E-Devlet Kapısını kullanarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı. Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 14 - 24 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri 24 Eylül 2026 gecesi, saat 23:59’da sona erecek.

Hak sahiplerince E-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı’na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek şifre almaları gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı! Tercih başvurusu nasıl yapılır?
Başlık ResmiSosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı! Tercih başvurusu nasıl yapılır?

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığıninternet sayfasından ve E-Devlet Kapısını kullanarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Hak sahipleri tercih ekranına www.turkiye.gov.tr internet adresi “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmetinden ulaşabilirler.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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