Yaza damgasını vuran dostluk! Deniz kaplumbağası Mahmut'u görenler hayret ediyor

Yaklaşık 19 yıldır Demre'de yaşayan Demirkaya, serbest dalıcılığın yanı sıra fotoğraf ve video çalışmaları da yapıyor. İlçeye yerleşmesindeki en önemli sebeplerden birinin deniz kaplumbağaları olduğunu belirten Demirkaya, denizle olan bağını anlattı.

Demirkaya, "Karadaki iş stresi ya da can sıkıntısını gidermek için kendime tek bulduğum yer direkt deniz altı, suyun altı oluyor. Zaten ilkokulda denize dalma sevdam ya da tutkusu ya da hobisi mi diyeyim. O şekilde başladı." dedi.