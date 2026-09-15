Apple'ın üniversite öğrencileri ve eğitim çalışanlarına yönelik 2026 eğitim kampanyası Türkiye'de devam ediyor. Mac veya iPad satın almak isteyen uygun müşteriler, kampanya kapsamında belirlenen ürünlerden birini tercih ederek 5.499 TL tutarında indirimden yararlanabiliyor. Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar merak edilirken kampanyanın geçerli olduğu ürünler ise kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Kampanyanın yanı sıra Apple'ın eğitim mağazasında MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air ve iPad Pro için eğitime özel fiyatlar da sunuluyor. İşte detaylar...

Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar sorusu iPhone 18 Pro ve Duo modelinin çıkışının ardından gündeme geldi. Eğitim-öğretim dönemi öncesinde bilgisayar veya tablet almak isteyen öğrenciler, kampanyanın bitiş tarihini ve hangi ürünlerin fırsata dahil olduğunu araştırıyor. İşte Apple'ın 2026 Türkiye eğitim kampanyasına ilişkin merak edilen ayrıntılar ve kampanyanın geçerli olduğu ürünler...

APPLE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR?

Apple'ın 2026 Üniversite Öğrencisi Teklifi kapsamında 13 Ağustos 2026'da başlayan öğrenci indirimi kampanyası 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar? İşte kampanyanın geçerli olduğu ürünler!

APPLE ÖĞRENCİ KAMPANYASINDA İPHONE VAR MI?

Apple öğrenci indirimi kampanyasına iPhone modelleri dahil edilmedi. Teklif kampanya dahilindeki MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air ve iPad Pro modellerini kapsıyor. iPhone modelleri ise Apple'ın normal ürün satışında ve eğitim mağazasındaki diğer fiyatlandırmalarda ayrı şekilde yer alıyor.

iPhone başlangıç fiyatları:

iPhone Duo: 229.999 TL

iPhone 18 Pro: 137.999 TL

iPhone Air: 122.999 TL

iPhone 17: 99.999 TL

iPhone 17e: 72.999 TL

iPhone 16: 85.999 TL

Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar? İşte kampanyanın geçerli olduğu ürünler!

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER

Ürün Kategorisi Kampanya Dahilindeki Ürünler Promosyon Ürünü Kampanya İndirimi* Mac MacBook Air

MacBook Pro AirTag (4’lü paket) 5.499 TL AirPods 5 5.499 TL AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu 5.499 TL AirPods Pro 3 5.499 TL iPad iPad Air

iPad Pro AirTag (4’lü paket) 5.499 TL Apple Pencil Pro 5.499 TL AirPods 5 5.499 TL AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu 5.499 TL AirPods Pro 3 5.499 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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