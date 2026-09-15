Apple TV Türkiye'ye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Apple TV’nin Türkiye’ye geleceği bir süredir kpApple’dan beklenen açıklama geldi. Şirket, Türkiye’deki iCloud+ abonelerini ilgilendiren yeniliklerini duyurdu. Peki, Apple TV Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacak, fiyatı ne kadar olacak ve nasıl erişilecek?

Apple, Türkiye'deki kullanıcıların ilk kez Apple TV’ye erişebileceğini duyurdu. TBu aydan itibaren Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, iCloud+ aboneliklerinin bir parçası olarak Apple TV ve Apple Arcade’e ek ücret ödemeden erişebilecek. Genişletilmiş abonelik sayesinde kullanıcılar iCloud kullanarak tüm Apple aygıtlarında kişisel içeriklerini yedekleyebiliyor, saklayabiliyor ve paylaşabiliyor.

Apple TV Türkiyeye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Ayrıca Apple TV’deki ödüllü orijinal içeriklerin ve Apple Arcade’deki yüzlerce başarılı oyunun keyfini çıkarabiliyor. Aile İçi Paylaşım özelliği, kullanıcıların iCloud+ aboneliklerini ailelerindeki beş kişiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Bu genişletilmiş iCloud+ teklifiyle Türkiye'deki kullanıcılar ilk kez Apple TV’ye de erişebilecek.

ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Apple TV ve Apple Arcade ile birlikte iCloud+ Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha fazla ülke ve bölgede Eylül sonuna kadar kullanıma sunulacaktır. Apple TV ile birlikte iCloud+ servisinin tanıtılmasının ardından Apple TV, şimdi 59 yeni ülkeye açılıyor ve dünya genelinde 170 ülkede kullanılabiliyor. iCloud+ abonelikleri, Türkiye'de 50 GB planı için ayda 49,99 TL seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olarak ek depolama seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

Apple TV Türkiyeye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Apple Arcade ve Apple TV, Türkiye'de ayrı abonelik halinde sunulmayacak. Apple TV veya Apple Arcade servislerine ayrı ayrı abone olan kullanıcılar, iCloud+ abonelikleri sayesinde Apple TV ve Apple Arcade’e kesintisiz erişmeye devam edecek. Kullanıcıların mevcut Apple TV veya Apple Arcade aboneliği iptal edilecek. Apple Arcade’deki oyun ilerleme durumu ve kayıtları korunacak.

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