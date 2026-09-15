Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Apple TV Türkiye'ye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Apple TV Türkiye'ye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Apple TV’nin Türkiye’ye geleceği bir süredir kpApple’dan beklenen açıklama geldi. Şirket, Türkiye’deki iCloud+ abonelerini ilgilendiren yeniliklerini duyurdu. Peki, Apple TV Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacak, fiyatı ne kadar olacak ve nasıl erişilecek?

Kaydet
a- | +A

Apple, Türkiye'deki kullanıcıların ilk kez Apple TV’ye erişebileceğini duyurdu. TBu aydan itibaren Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, iCloud+ aboneliklerinin bir parçası olarak Apple TV ve Apple Arcade’e ek ücret ödemeden erişebilecek. Genişletilmiş abonelik sayesinde kullanıcılar iCloud kullanarak tüm Apple aygıtlarında kişisel içeriklerini yedekleyebiliyor, saklayabiliyor ve paylaşabiliyor.

Apple TV Türkiyeye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?
Başlık ResmiApple TV Türkiyeye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Ayrıca Apple TV’deki ödüllü orijinal içeriklerin ve Apple Arcade’deki yüzlerce başarılı oyunun keyfini çıkarabiliyor. Aile İçi Paylaşım özelliği, kullanıcıların iCloud+ aboneliklerini ailelerindeki beş kişiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Bu genişletilmiş iCloud+ teklifiyle Türkiye'deki kullanıcılar ilk kez Apple TV’ye de erişebilecek.

ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Apple TV ve Apple Arcade ile birlikte iCloud+ Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha fazla ülke ve bölgede Eylül sonuna kadar kullanıma sunulacaktır. Apple TV ile birlikte iCloud+ servisinin tanıtılmasının ardından Apple TV, şimdi 59 yeni ülkeye açılıyor ve dünya genelinde 170 ülkede kullanılabiliyor. iCloud+ abonelikleri, Türkiye'de 50 GB planı için ayda 49,99 TL seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olarak ek depolama seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

Apple TV Türkiyeye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?
Başlık ResmiApple TV Türkiyeye geldi! Abonelik ücreti ne kadar olacak?

Apple Arcade ve Apple TV, Türkiye'de ayrı abonelik halinde sunulmayacak. Apple TV veya Apple Arcade servislerine ayrı ayrı abone olan kullanıcılar, iCloud+ abonelikleri sayesinde Apple TV ve Apple Arcade’e kesintisiz erişmeye devam edecek. Kullanıcıların mevcut Apple TV veya Apple Arcade aboneliği iptal edilecek. Apple Arcade’deki oyun ilerleme durumu ve kayıtları korunacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"HÜKÜMETLER HAZIRLIKSIZ"
Gates'ten dünyayı tedirgin eden yapay zeka sözleri
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
460 KM MENZİLİ VAR!
460 KM MENZİLİ VAR!
Yüzde yüz elektrikli ticari resmen tanıtıldı
TURNEDE SKANDAL!
TURNEDE SKANDAL!
Filistin'e destek veren ünlü rapçi kadrodan çıkarıldı
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Katılım finans sektörünün acı günü! Osman Akyüz hayatını kaybetti
Katılım finans sektörünün acı günü! Osman Akyüz hayatını kaybetti
Kaydet
Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde
Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde
Kaydet
80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.