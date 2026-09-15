Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde

2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecini tamamlayan adaylar şimdi gözlerini ek yerleştirme dönemine çevirdi. Bir programa ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya çeşitli nedenlerle boş kalan kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar, 2026 YKS ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Üniversite ek tercihler ne zaman, YKS ek yerleştirme ne zaman merak edilirken gözler ek yerleştirme kılavuzuna çevrildi.

Kaydet
a- | +A

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-YKS'nin normal tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026'da tamamlanmıştı. Peki, üniversite ek tercihler ne zaman, YKS ek yerleştirme ne zaman 2026?

Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde
Başlık ResmiÜniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN 2026?

2026 YKS kapsamında üniversite ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre YKS'nin ilk tercihleri 29 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos 2026'da sona erdi. Ek yerleştirme için ise henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Adaylar, ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasını bekliyor.

Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde
Başlık ResmiÜniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN 2026?

2026 YKS ek yerleştirme işlemlerinin tarihi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

2026 YKS ek yerleştirme kesin tarih ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.

İLGİLİ HABERLER
2026-YKS Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM tercih sonuç sorgulama ekranı
HABERLER
2026-YKS Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM tercih sonuç sorgulama ekranı
KPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre alan bilgisi sonuç tarihi
HABERLER
KPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre alan bilgisi sonuç tarihi
DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!
HABERLER
DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"HÜKÜMETLER HAZIRLIKSIZ"
Gates'ten dünyayı tedirgin eden yapay zeka sözleri
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
460 KM MENZİLİ VAR!
460 KM MENZİLİ VAR!
Yüzde yüz elektrikli ticari resmen tanıtıldı
TURNEDE SKANDAL!
TURNEDE SKANDAL!
Filistin'e destek veren ünlü rapçi kadrodan çıkarıldı
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Kaydet
Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Kaydet
Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma
İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.