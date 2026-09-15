2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecini tamamlayan adaylar şimdi gözlerini ek yerleştirme dönemine çevirdi. Bir programa ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya çeşitli nedenlerle boş kalan kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar, 2026 YKS ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Üniversite ek tercihler ne zaman, YKS ek yerleştirme ne zaman merak edilirken gözler ek yerleştirme kılavuzuna çevrildi.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-YKS'nin normal tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026'da tamamlanmıştı. Peki, üniversite ek tercihler ne zaman, YKS ek yerleştirme ne zaman 2026?

Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN 2026?

2026 YKS kapsamında üniversite ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre YKS'nin ilk tercihleri 29 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos 2026'da sona erdi. Ek yerleştirme için ise henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Adaylar, ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasını bekliyor.

Üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme tarihi gündemde

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN 2026?

2026 YKS ek yerleştirme işlemlerinin tarihi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

2026 YKS ek yerleştirme kesin tarih ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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