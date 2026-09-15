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Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

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Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan sert yükseliş, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar seviyesine yaklaşması ve küresel petrol arzına ilişkin endişelerin artması, Türkiye'de pompa fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıyor. En son motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam gelirken ''Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?'' sorusu da gündeme taşındı.

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Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı 15 Eylül saat 09.37 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 yükselerek 107,52 dolara çıktı. Petrol, bir önceki gün 109,80 dolara kadar yükselmiş ve günü 105,68 dolardan tamamlamıştı. ABD'de işlem gören Batı Teksas türü ham petrolün ekim vadeli fiyatı da aynı saatlerde 103,18 dolar seviyesinde bulunuyordu. Peki, benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE ZAM VAR MI, BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzine en son 12 Eylül'de 3,20 TL zam uygulanmıştı. Artışın ardından 14 Eylül itibarıyla benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,26 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL ve İzmir'de 81,52 TL seviyesinde bulunuyordu.

15 Eylül itibarıyla paylaşılan fiyatlarda ise benzine yönelik yeni bir zam henüz uygulanmadı.

Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE 6,62 TL ZAM YAPILDI

Motorinin litre fiyatına 6,62 TL'lik artış gerçekleştirildi. Zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Yeni fiyatlarla birlikte motorin İstanbul'da 95 TL seviyesini aşarken, Ankara ve İzmir'de 97 TL'ye yaklaşmış durumda. Doğu illerinde ise litre fiyatı 100 TL sınırına kadar yükseldi.

Benzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 EYLÜL 2026 SALI)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.26 TL
Motorin: 95.60 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.12 TL
Motorin: 95.46 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


Benzin: 81.25 TL
Motorin: 96.75 TL
LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.52 TL
Motorin: 97.02 TL
LPG: 34.99 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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