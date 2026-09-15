Baltık'ta tehlikeli anlar! Rus savaş gemisinden Danimarka helikopterine işaret fişeği atıldı

Baltık Denizi'nde Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki gerilim sürerken tehlikeli bir olay yaşandı. Uluslararası sulardaki Rus fırkateynini görüntüleyen Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait helikoptere doğru iki işaret fişeği ateşlendi. Fişeklerden biri helikopterin çok yakınından geçerken Kopenhag yönetimi Rusya Büyükelçisi'ni çağırdı.

Baltık Denizi'nde rutin görev yapan Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait Fennec helikopteri, Gedser açıklarında uluslararası sularda bulunan bir Rus fırkateynini görüntülemek için havalandı. Fotoğraf çekimi sırasında Rus savaş gemisinden helikoptere doğru iki işaret fişeği ateşlendi.

FİŞEK HELİKOPTERİN ÇOK YAKININDAN GEÇTİ

Danimarka Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri'ne ait Fennec helikopterlerinden birine, Gedser açıklarındaki uluslararası sularda bulunan bir Rus fırkateynine yönelik rutin fotoğraf çekimi sırasında işaret fişekleri ateşlendi."

Ordunun açıklamasına göre Rus fırkateyninden ateşlenen iki işaret fişeğinden biri helikopterin çok yakınından geçti.

Baltıkta tehlikeli anlar! Rus savaş gemisinden Danimarka helikopterine işaret fişeği atıldı

DANİMARKA'DAN RUSYA'YA TEPKİ

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rus savaş gemisinin müdahalesini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından Rusya Büyükelçisi'nin görüşme yapmak üzere çağrıldığını açıkladı.

BALTIK'TA BİR OLAY DA LİTVANYA'DA

Baltık bölgesindeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Litvanya Dışişleri Bakanı, Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren bir insansız hava aracının müttefik savaş uçağı tarafından imha edildiğini doğruladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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