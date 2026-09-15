Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Baltık'ta tehlikeli anlar! Rus savaş gemisinden Danimarka helikopterine işaret fişeği atıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Baltık'ta tehlikeli anlar! Rus savaş gemisinden Danimarka helikopterine işaret fişeği atıldı

Baltık Denizi'nde Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki gerilim sürerken tehlikeli bir olay yaşandı. Uluslararası sulardaki Rus fırkateynini görüntüleyen Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait helikoptere doğru iki işaret fişeği ateşlendi. Fişeklerden biri helikopterin çok yakınından geçerken Kopenhag yönetimi Rusya Büyükelçisi'ni çağırdı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Baltık Denizi'nde rutin görev yapan Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait Fennec helikopteri, Gedser açıklarında uluslararası sularda bulunan bir Rus fırkateynini görüntülemek için havalandı. Fotoğraf çekimi sırasında Rus savaş gemisinden helikoptere doğru iki işaret fişeği ateşlendi.

FİŞEK HELİKOPTERİN ÇOK YAKININDAN GEÇTİ

Danimarka Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri'ne ait Fennec helikopterlerinden birine, Gedser açıklarındaki uluslararası sularda bulunan bir Rus fırkateynine yönelik rutin fotoğraf çekimi sırasında işaret fişekleri ateşlendi."

Ordunun açıklamasına göre Rus fırkateyninden ateşlenen iki işaret fişeğinden biri helikopterin çok yakınından geçti.

Baltıkta tehlikeli anlar! Rus savaş gemisinden Danimarka helikopterine işaret fişeği atıldı
Başlık ResmiBaltıkta tehlikeli anlar! Rus savaş gemisinden Danimarka helikopterine işaret fişeği atıldı

DANİMARKA'DAN RUSYA'YA TEPKİ

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rus savaş gemisinin müdahalesini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından Rusya Büyükelçisi'nin görüşme yapmak üzere çağrıldığını açıkladı.

BALTIK'TA BİR OLAY DA LİTVANYA'DA

Baltık bölgesindeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Litvanya Dışişleri Bakanı, Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren bir insansız hava aracının müttefik savaş uçağı tarafından imha edildiğini doğruladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Baltık
DÜNYA

Baltık'ta alarm! NATO savaş uçakları peş peşe havalandı
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
"HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİRİZ!"
Bill Gates'ten korkutan yapay zekâ sözleri
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
460 KM MENZİLİ VAR!
460 KM MENZİLİ VAR!
Yüzde yüz elektrikli ticari resmen tanıtıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kahramanmaraş'ta buruk okul günü! Acılı aileler saldırıda ölen evlatlarının mezarında: Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz
Kahramanmaraş'ta buruk okul günü! Acılı aileler saldırıda ölen evlatlarının mezarında: Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz
Kaydet
İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kaydet
Adalet Bakanı Gürlek’ten yatırımcı güveni mesajı: Yargıda sadeleştirme ve ihtisaslaşma sürecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten yatırımcı güveni mesajı: Yargıda sadeleştirme ve ihtisaslaşma sürecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.