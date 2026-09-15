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Ekonomi

80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu

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80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu

TMO’nun 50 randıman kabuklu fındık için açıkladığı 250 liralık alım fiyatı, serbest piyasaya göre üreticilerin yüzünü güldürdü. Aradaki fiyat farkının 70-80 liraya ulaşmasıyla üreticiler, yüksek randımanlı ürünlerini TMO’ya götürerek daha yüksek gelir elde ediyor.

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Fındık hasadını tamamlayan üreticiler, günler öncesinden aldıkları sıra doğrultusunda Ordu'nun farklı noktalarında bulunan TMO alım depolarına gelerek ürünlerini teslim ediyor. Alım öncesinde fındıkların gerekli kontrolleri yapılırken, randıman ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Belirlenen randımana göre fiyatlandırılan fındıkların bedelleri ise üreticilerin banka hesaplarına yatırılıyor.

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SERBEST PİYASA İLE TMO ARASINDAKİ FİYAT FARKI 70-80 TL

Serbest piyasa ile TMO arasındaki fiyat farkının yaklaşık 70-80 liraya ulaşması, üreticilerin tercihini TMO'dan yana kullanmasını sağlıyor. TMO'nun 50 randıman kabuklu fındık için açıkladığı 250 liralık alım fiyatının yanı sıra, randımanı yüksek ürünlerde üreticilere ek fiyat farkı uygulanıyor.

80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Başlık Resmi80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu

"260 LİRANIN ÜZERİNDE SATTIM"

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nden fındık üreticisi Haki Uğur, 53,5 randıman gelen ürününü TMO'ya 260 liranın üzerinde bir fiyata sattığını belirterek, üreticilerin kaliteli ürün elde etmek için bahçelerinin bakımına önem vermesi gerektiğini söyledi. Uğur, "2026 yılı hasadımızı yaptık ve bugün itibariyle çok şükür 53,5 randıman geldi. Orta vadi olduğumuz için güzel fındığımız oldu. TMO bu yıl bazı kriterleri yükseltti, bu nedenle memnunuz ancak bir de tonaj da artarsa üreticilerimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Gerekli bakımını yaptığımız fındıkta hak ettiğimizi alacağız inşallah. Ben 260 liranın üzerinde sattım, tabi piyasaya göre her zaman TMO daha iyi. Üretici bakımlarını güzel yapıp, iyi kurutup fındığını teslim etmeli" dedi.

80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Başlık Resmi80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu

"180 LİRA İLE 250 LİRA ARASINDA ÇOK FARK VAR"

Fındık üreticisi Hüseyin Şahin ise hasadını yaptığı ürünü yüksek fiyat nedeniyle TMO'ya satmak için getirdiğini ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun, bizi tüccarlara teslim etmedi. 180 lira ile 250 lira arasında çok fark var" diye konuştu

80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Başlık Resmi80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Başlık Resmi80 liralık fiyat farkı! Fındık üreticisinin kurtarıcısı TMO oldu
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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