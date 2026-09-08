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DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!

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DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Fotoğraf Başlığı DGS kayıtları ne zaman

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında üniversite tercihi yapan adayların merakla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre 27 Ağustos ile 3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan DGS tercih işlemlerinin ardından yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini 8 Eylül 2026 saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenebilecek. Peki, DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? İşte DGS kayıt tarihi!

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DGS sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için şimdi kayıt süreci başlayacak. Öğrenciler ''DGS kayıtları ne zaman?'' sorusunun cevabını ararken ÖSYM tarafından DGS üniversite kayıt tarihi de açıklandı.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

DGS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt işlemleri, adayın yerleştiği üniversite tarafından gerçekleştirilecek. Üniversiteler, kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgeler ve uygulanacak işlemler konusunda kendi duyurularını yayımlayacak.

Üniversiteye kayıt işlemini elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen DGS adayları e-kayıt işlemlerini 14-16 Eylül 2026 arasında yapacak. Öğrenciler e-Devlet Kapısı üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmetini kullanabilecek.

DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Başlık ResmiDGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!

DGS KAYDI İÇİN SON TARİH 18 EYLÜL

2026-DGS kapsamında üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar için genel kayıt süreci 18 Eylül 2026'da sona erecek. Elektronik kayıt tercihinde bulunacak adayların ise işlemlerini 16 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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