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Zehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar

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Zehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar
Fotoğraf Başlığı TEKİRDAĞDA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK SON İKİ HAFTADA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 182 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIRKEN, ZEHİR TACİRLERİNİN UYUŞTURUCUYU CİPS PAKETLERİ VE ISLAK MENDİL PAKETLERİNİN İÇERİSİNE GİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. (HALİL DAĞ/TEKİRDAĞ-İHA)Tekirdağda son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 182 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, zehir tacirlerinin uyuşturucuyu cips paketleri ve ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 182 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şahısların uyuşturucuyu cips paketleri ve ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlediği tespit edildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında 158 ayrı olay meydana gelirken, 32'si uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 182 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 978 gram çeşitli uyuşturucu madde, 100 gram A-M kimyasal maddesi, 14 bin 466 sentetik ecza hapı, 734 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 201 bin 615 TL ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar
Başlık ResmiZehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar

CİPS VE ISLAK MENDİL PAKETLERİNE DOLDURMUŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paranın cips paketleri ile ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlendiği tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu farklı yöntemlerle gizleyerek piyasaya sürmeye çalıştığı belirtildi.

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19 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucudan korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlardan şüpheli durumları ihbar etmeleri istendi.

Zehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar
Başlık ResmiZehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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