Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 182 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şahısların uyuşturucuyu cips paketleri ve ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlediği tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında 158 ayrı olay meydana gelirken, 32'si uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 182 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 978 gram çeşitli uyuşturucu madde, 100 gram A-M kimyasal maddesi, 14 bin 466 sentetik ecza hapı, 734 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 201 bin 615 TL ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar

CİPS VE ISLAK MENDİL PAKETLERİNE DOLDURMUŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paranın cips paketleri ile ıslak mendil paketlerinin içerisine gizlendiği tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu farklı yöntemlerle gizleyerek piyasaya sürmeye çalıştığı belirtildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucudan korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlardan şüpheli durumları ihbar etmeleri istendi.

Zehir tacirlerinin sinsi tezgahı ifşa oldu! Cips ve ıslak mendil paketlerine saklamışlar

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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