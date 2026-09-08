Norm fazlası öğretmen atamalarında sonuç heyecanı yaşanıyor. İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde gözler atama sonuçlarına çevrildi. Başvuru ve tercih işlemlerini tamamlayan öğretmenler, görev yapacakları okulların belli olmas ını bekliyor. Peki, norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacağı duyurulmuştu. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte norm kadro fazlası öğretmenlerin yeni görev yerleri de belli olacak.

Norm fazlası öğretmen atamalarında sonuç heyecanı... Sonuçlar açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü ilan edilecek. Yer değiştirme sonuçları"personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup ataması gerçekleşenlere ilişkin kararnameler valiliklerce düzenlenecek.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri, ataması yapılan öğretmenlere atama kararnamelerini tebliğ edecek ve takvimde belirtilen tarihte (9 Eylül 2026) ilişik kesme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak.

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