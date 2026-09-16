Jammer'lı hırsızlık çetesi çökertildi! 3 kişi yakalandı

Antalya'da 3 yabancı uyruklu hırsız, sinyal kesici cihazla (jammer), bir aracın kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar yakalanarak tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını sinyal kesici cihaz (jammer) kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu D.J., V.S. ve B.Z. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muratpaşa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMuratpaşa

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