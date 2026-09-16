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Dünya

Suudi Arabistan'a yeni saldırı: Aramco tesisi ve hava üssü hedef alındı

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Suudi Arabistan'a yeni saldırı: Aramco tesisi ve hava üssü hedef alındı
Başlık ResmiSuudi Arabistana yeni saldırı: Aramco tesisi ve hava üssü hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN'DA PEŞ PEŞE İKİ SALDIRI

Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi. Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, "kuşatmaya karşı kuşatma, saldırıya karşı saldırıyla" karşılık vereceklerini ifade etti. Öte yandan, Suudi Arabistan'dan Husilerin saldırı iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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