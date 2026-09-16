Düşüşler hızlandı, Borsa İstanbul devre kesti

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 6’yı aştı, Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir'' denildi.

İŞLEMLER 16.24'TE TEKRAR BAŞLADI

Buna göre pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 16.14.32'de tek fiyat emir toplama saat 16.19.32'de eşleştirme yapılacak ve saat 16.24.32'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

Pay Piyasasında varant, sertifika, ağırlıklı ortalama fiyattan işlem sıraları, paylara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve pay senedi repo pazarı sıralarında işlemler saat 16.24.32'de yeniden başlayacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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