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Spor

Galatasaray'da transferler neden gecikti? Dursun Özbek'ten "50 milyon euro" itirafı

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Galatasaray'da transferler neden gecikti? Dursun Özbek'ten
Başlık ResmiGalatasarayda transferler neden gecikti? Dursun Özbekten 50 milyon euro itirafı

Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Denzi Gül ve El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Özbek, "transferleri temmuz ayında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon avro civarında olurdu" sözleriyle, imzalardaki gecikmenin sebebini açıkladı.

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Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirdiği eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Transferlerde işin finansal boyutu da önemli. Başarılı bir transfer dönemini geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

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"METİN OKTAY BİZE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR"

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Özbek, "Galatasaray için eğitim ayrı bir öneme sahip olmuştur. Biz, kökleri eğitimden gelen ve bu kültürün içinden doğmuş bir spor kulübüyüz. Gençlerimizin iyi eğitim almasını, ülkesine ve topluma faydalı Atatürkçü bireyler olarak yetişmesini kıymetli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı anarak sözlerine devam eden Özbek, "Geçtiğimiz pazar günü kendisini kabri başında andık. Metin Oktay sadece attığı goller ve kazandığı başarılarla değil, Galatasaray'a olan bağlılığı, karakteri, centilmenliği ve duruşuyla bu camianın en büyük değerlerinden biri olmuştur. Onun Galatasaray sevgisi ve temsil ettiği değerler, bize yol göstermeye devam ediyor" diye konuştu.

Metin Oktay, 1969'da Fenerbahçe ile oynanan jübile maçında Can Bartu ile 10 dakikalığına forma değiştirerek, jübilesiyle de Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi.
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"LEO RESIDENCE'TA SONA GELDİK"

Kulübün devam eden birçok projesi olduğunu aktaran Özbek, şunları söyledi:

Leo Residence projesinde neredeyse sona geldik. Teslimatlara kısmen başladık. Diğer önemli projelerimizden bir tanesi de Aslantepe Vadisi. Yaklaşık 62 dönüm arazi üzerinde olan proje, Galatasaray için yüzyılın projesidir. Galatasaray Kulübünün öncü kimliği çerçevesinde sahip olması gereken tesislerin inşaatına başladık. Galatasaray Kulübü, bütün olimpik sporlarda öncü kimliğe sahiptir. Galatasaray, bu sporları Türkiye'ye getirmiş ve Türk gençlerine sevdirmiştir. Burada yapacağımız spor kompleksi, gelecekte basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarına hizmet edecektir. İnşaatımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda bazı kazık ve hafriyat çalışmalarını yapıyoruz. En kısa sürede projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Kulübümüzün ihtiyacı olan tesisi bir an önce yapmamız lazım. Bu proje, getirisiyle kendisini 10 sene içinde amorti edecek. Bu projenin yaklaşık 3 senesi var.

FLORYA VE KEMERBURGA PROJESİ

Dursun Özbek, Florya'daki projenin de son durumuna değinerek "Florya, futbolumuzun büyüdüğü bir tesistir. 22 dönümü Galatasaray Kulübünün tapulu malıydı. Geriye kalan yaklaşık 42-43 dönümlük kısmı da kamuya ait bir arsaydı. 2017 yılında başkanlığım dönemindeki çalışmalarımda arazinin imar çalışmalarını tamamlamıştık. 2022'den itibaren arkadaşlarımla bir proje ortaya koyduk. 65 dönüm olan arsayı Galatasaray'a kazandıralım istedik. Buradan oluşacak gelirin tamamıyla kulübün geleceği için fon kuralım ve amatör branşlara destek olalım istedik. Bize ait olmayan kısmı satın alalım diye düşündük. Pazarlıklar sonucu burayı 1 milyar 85 milyon TL karşılığında satın aldık. Ödemesini de Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. üzerinden oluşturduğumuz krediyle yaptık. Tapusunu Galatasaray Kulübü'ne devrettik. Galatasaray Kulübü, devraldığı bu gayrimenkulün borcunu üstlendi" diye konuştu.

Kemerburgaz'daki projenin de ilk fazını bitirdiklerini aktaran Özbek, "İkinci faz için ruhsat aşamasında ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Onu geçtik. En kısa sürede Florya'da bulunan altyapımızı ve kadın futbol takımımızı buraya taşıyacağız. Her şeyi hazır" dedi.

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"CAFE IL GALA" PROJESİ

Özbek, kulübün kafe projesi "Cafe il Gala"nın kendileri için çok önemli olduğunu aktararak "Birinci projeyi Mecidiyeköy'de açıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamıza çok yakın olacak. Projenin inşaatına başlayacağız. İnşallah en kısa sürede 'Cafe il Gala' tesisimizi açacağız. Mecidiyeköy, bizim önemli merkezlerimizden bir tanesi. Bizim için bir diğer önemli yer de Beyoğlu. İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın peşindeyiz. İkinci mağazayı da orada açacağız. Hedefimiz, 10 tane 'Cafe il Gala' mağazasına sahip olmak. Sonra Türkiye ve yurt dışı çapında 'franchise' vererek gelir elde etmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek
Başlık ResmiDursun Özbek

"HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5'İNCİ ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray Futbol Takımı'nın üst üste 4'üncü defa Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşadığını belirten Özbek, şunları kaydetti:

Toplamda 26'ncı şampiyonluğa ulaştık. Başta hocamız Okan Buruk olmak üzere teknik kadroma, futbolcularıma ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Galatasaray olarak kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda da hedefimiz çok açık. Üst üste 5'inci kez şampiyon olmak, 27'nci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışır başarılar elde etmek istiyoruz.

"TRANSFERDE İŞİN FİNANSAL BOYU DA ÖNEMLİ"

Dursun Özbek, yaz transfer döneminde işin finansal boyutu nedeniyle oyuncuların kadroya dahil olmasında gecikmelerin yaşandığını söyledi. Transfer döneminde birçok haberin yazıldığını kaydeden Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, şampiyonluğumuzu elde ettiğimiz gün transferler için masaya oturduk. Bütçemizi ayarlayarak planlamamızı yaptık. Transfer döneminde geç kaldığımıza dair eleştiri aldık. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı; biri yaptığımız transferlerin performansına bağlı, biri de işin finansal boyutuna bağlı. Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferler yapmak ve finansman boyutu itibarıyla kulübü zora sokmamak bizim için önemliydi. Bu yüzden gecikmeler oldu. Yaptığımız transferleri temmuz ayında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum. Erken transfer yapmak ve oyuncuları kampa yetiştirmek önemli. Transferlerde işin finansal boyutu da önemli. Başarılı bir transfer dönemini geçirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

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Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşırken, en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi Galatasaray camiasının birlik ve beraberliği olacaktır. Biz, geleceğin Galatasaray'ını inşa ediyoruz. Bir taraftan tesislerimizi tamamlayacak ve kulübün mali yapısını güçlendirecek, diğer taraftan da Galatasaray'ın alışık olduğu başarıların peşinden koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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