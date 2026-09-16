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Ekonomi

Takasbank'tan fon alım satım talimatlarına ilişkin açıklama

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Takasbank'tan fon alım satım talimatlarına ilişkin açıklama
Başlık ResmiTakasbanktan fon alım satım talimatlarına ilişkin açıklama

Takasbank, banka veya Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) sistemi kaynaklı herhangi bir talimat iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Takasbank, TEFAS'taki fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair iddialara ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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