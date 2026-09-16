Altının kilogram fiyatı 6 milyon 777 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 777 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 706 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 682 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 362 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 449 milyon 58 bin 537,43 lira, işlem miktarı ise 362,87 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 856 milyon 758 bin 992,27 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, QNB Bank, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.682.000,00 4.260,00 En Düşük 6.706.500,00 4.328,55 En Yüksek 6.781.000,00 4.339,30 Kapanış 6.777.000,00 4.339,30 Ağırlıklı Ortalama 6.750.668,98 4.328,98 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.449.058.537,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 362,87 Toplam İşlem Adedi 31

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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