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Ekonomi

120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı

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120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı
Başlık Resmi120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı

ABD Senatosu'nda kripto piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act reddedildi. Regülasyon belirsizliğiyle, kripto piyasasının toplam değeri, 14 Eylül'e göre 120 milyar doların üzerinde azalarak 2 trilyon 579 milyar dolara geriledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ABD'deki kripto piyasasının daha kurumsal bir yapıya kavuşması ABD yönetiminin odaklandığı konulardan biri haline geldi.

Bu kapsamda ABD yönetimince ülkede dijital varlık piyasalarına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması amaçlanıyor. Trump yönetimi kripto para piyasasında kuralları netleştirmeyi hedefliyor ama somut bir ilerleme kaydedilmedi.

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ABD Senatosu'nda, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın genel kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul oylamasında gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

Oylamada, tasarının genel kurulda görüşülmesini sağlayacak önerge 49 "evet" oyuna karşı 50 "hayır" oyuyla reddedildi.

Görüşmelere başlanabilmesi için en az 60 senatörün desteğinin gerektiği usul oylaması, tasarı için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyordu.

Dijital varlıklara ilişkin düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi ve kripto para piyasaları için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan "CLARITY Act", 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nde 134 "hayır" oyuna karşı 294 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı
Başlık Resmi120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı

Bu gelişmelerle, kripto piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market, "CLARITY Act"in ABD Senatosu'nda reddedilmesiyle 14 Eylül'e göre 120 milyar doların üzerinde azalarak 2 trilyon 579 milyar dolara geriledi.

14 Eylül'e göre bitcoin yüzde 4,7 düşüşle 75 bin 350 dolara, ethereum yüzde 7,1 azalışla 2 bin 389 dolara, ripple yüzde 9,5 azalışla 1,28 dolara, tether yüzde 0,9 düşüşle 0,9991 dolara indi.

"KRİPTO PİYASASI AÇISINDAN KISA VADEDE REGÜLASYON NETLİĞİNİN ERTELENMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, yaptığı açıklamada "CLARITY Act’in Senato’da ilerleyememesi, kripto piyasası açısından kısa vadede regülasyon netliğinin ertelenmesi anlamına geliyor." dedi.

Burada piyasanın asıl fiyatladığı konunun yalnızca bir yasa tasarısının geçip geçmemesi değil ABD’nin dijital varlık piyasasına nasıl bir çerçeve çizeceği sorusunun bir süre daha cevapsız kalması olduğunu belirten Başkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarı, hangi varlıkların emtia, hangilerinin menkul kıymet sayılacağı, borsaların hangi kurumlar tarafından denetleneceği, müşteri varlıklarının nasıl korunacağı ve DeFi, yani merkeziyetsiz finans, tarafında sorumlulukların nasıl tanımlanacağı gibi alanlarda daha okunabilir bir yapı oluşturmayı hedefliyordu. Bu nedenle oylamanın başarısız olması, sektör açısından belirsizliğin devam etmesi demek."

120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı
Başlık Resmi120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı

Başkaya, bu gelişmeyi kripto piyasası için "regülasyon tamamen rafa kalktı" şeklinde yorumlamadığını söyledi.

ABD’de kripto para piyasasının artık merkezi bir finans ve siyaset başlığı haline geldiğini ancak Kongre içinde etik hükümler, stablecoin getirileri, denetim yetkisi ve siyasi çıkar çatışmaları konusunda uzlaşmanın henüz oluşmadığını vurgulayan Başkaya, şunları kaydetti:

"Kısa vadede bu sonuç bitcoin, ethereum ve kripto bağlantılı şirket hisselerinde baskı oluşturabilir. Çünkü piyasa netliği sever, belirsizliği sevmez. Orta vadede ise süreç bitmiş değil. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Kongre hattında yeni taslaklar, revizyonlar ya da daha dar kapsamlı düzenlemeler gündeme gelebilir. Yatırımcı açısından burada ana mesaj şu: Kripto piyasasında artık fiyatlamayı yalnızca arz-talep ya da teknik analiz belirlemiyor, regülasyon takvimi, Washington’daki siyasi denge ve kurumsal sermayenin hukuki netlik beklentisi de en az piyasa dinamikleri kadar etkili hale gelmiş durumda."

120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı
Başlık Resmi120 milyar dolar eridi! ABD kararı kripto piyasasını karıştırdı
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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