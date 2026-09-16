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Bakan Çiftçi: “PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz”

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı Eskandar Momeni ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede PKK/KCK’nın fesih ve silah bırakma sürecinin ardından örgütün Suriye, Irak ve İran’daki yapılanmaları, PJAK kaynaklı güvenlik riskleri, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göç ele alındı. Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt mensuplarının İran’a yönelebileceği uyarısında bulunarak tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi.

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İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Eskandar Momeni’yi İçişleri Bakanlığında kabul etti.

Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK/KCK’nın feshi, silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler ve bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi PJAK’a ilişkin güvenlik riskleri, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu, düzensiz göç ve iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Çiftçi: “PKKnın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz”
Başlık ResmiBakan Çiftçi: “PKKnın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz”

"TASFİYE SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, “Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, PKK’nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz’’ dedi.

Bakan Çiftçi: “PKKnın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz”
Başlık ResmiBakan Çiftçi: “PKKnın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz”

Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye sürecinin çok önemli bir eşik olduğuna dikkat çeken Sayın Bakanımız, PKK'nın İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçerek, örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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