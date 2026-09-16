Hava sıcaklıklarının düşmesiyle pastırma yazının başlayacağı tarih yeniden merak konusu oldu. Sonbaharda kısa süreliğine etkili olan ve kış öncesi son sıcak günleri beraberinde getiren pastırma yazının tarihleri yıldan yıla değişebiliyor. Peki, pastırma yazı (sıcaklıkları) ne zaman?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

PASTIRMA SICAKLIKLARI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

"Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamında kullanılan ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı'', genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görülüyor.

Kış öncesi son sıcaklıklar: Pastırma yazı (sıcaklıkları) ne zaman?

PASTIRMA SICAKLIKLARI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşmaya neden olan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA YAZININ BAŞKA ÜLKELERDEKİ İSİMLERİ

Pastırma yazı deyimi, pastırmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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