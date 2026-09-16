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MİT Başkanı Kalın Afganistan'a gitti! İşte masadaki konular

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MİT Başkanı Kalın Afganistan'a gitti! İşte masadaki konular
Başlık ResmiMİT Başkanı Kalın Afganistana gitti! İşte masadaki konular

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar'a ziyarette bulundu. Kalın, ziyaretinde Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü (GDI) Başkanı, Afganistan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Afganistan Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında iş birliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaptığı ziyaret kapsamında, mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü (GDI) Başkanı Abdulhak Vasık ile görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Afganistan Geçici Hükümeti (AGH) Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın Afganistana gitti! İşte masadaki konular
Başlık ResmiMİT Başkanı Kalın Afganistana gitti! İşte masadaki konular

MASADA GÜVENLİK VE İSTİHBARAT ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VARDI

Görüşmelerde, Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında iş birliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

MİT Başkanı Kalın Afganistana gitti! İşte masadaki konular
Başlık ResmiMİT Başkanı Kalın Afganistana gitti! İşte masadaki konular

​ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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