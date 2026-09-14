Uzak Şehir yeni sezon ne zaman, bugün mü başlayacak?
Ekranların popüler dizilerinden Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 64. bölümü için bekleyiş sürerken gözler yeni sezonun başlangıç tarihine çevrildi. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk bölüm bugün mü yayınlanacak?
Ekran macerasında 2 sezonu bırakan Uzak Şehir'de 3.sezon heyecanı yaşanıyor. Gerilimi yüksek sezon finaliyle izleyicileri birçok soru işaretiyle baş başa bırakan yapımın yeni bölüm görüntülerinde; düğün gününün ardından ülkeyi terk eden Alya ile Cihan karşı karşıya geliyor. İkili arasında yaşanan yüzleşme, düğünü terk eden Alya'nın Cihan'a geri döndüğünü ancak beklediği karşılığı alamadığını gösteriyor.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN?
Uzak Şehir, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 20.00’de yeni sezonun ilk bölümü olan 64. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
UZAK ŞEHİR 64. BÖLÜM ÖZETİ
Kanlı düğünün ardından Albora Konağı'nı derin bir yas kaplar. Yaşananlardan habersiz Mardin'e dönen Alya, peş peşe öğrendiği acı gerçeklerle yıkılır. Cihan'a ulaşmaya çalışsa da karşısında artık bambaşka bir adam vardır. Cihan'ın aldığı karar ise yalnızca onların değil, Cihan Deniz'in de kaderini değiştirecektir. Evlat acısı ve vicdanıyla baş başa kalan Sadakat, hayatının en büyük sınavını verirken; Nare ise yaşadığı büyük kaybın ardından alacağı kararlarla Albora ailesini hiç beklemediği yeni bir tehlikenin eşiğine sürükleyecektir.
Öte yandan Demir'le ilgili gelişmeler Zerrin'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine çeker. Günler içinde iki oğlunu toprağa veren Ecmel ise acısını büyük bir öfkeye dönüştürür ve bütün dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan yapar. Aylar sonra Budapeşte'de oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya, geçmişi geride bıraktığını düşünürken karşısına çıkan beklenmedik biriyle sarsılır. Yarım kalan hesaplar ve söylenemeyen sözler yeniden gün yüzüne çıkacaktır. Öte yandan Hasan, tesadüfen öğrendiği öyle büyük bir sırrın yükünü tek başına taşımaktadır ki, bu gerçek ortaya çıktığında yalnızca Albora ailesinin değil, bugüne kadar herkesin doğru bildiği bütün dengeler altüst olacaktır.