Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Amed Sportif Faaliyetler'de 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi
Başlık ResmiAmed Sportif Faaliyetlerde 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla 3'üncü sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, milli takımlarına davet aldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 6 futbolcu, milli takımlarından davet aldı.

Albant Lafont
Başlık ResmiAlbant Lafont

Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi (Kosova), Albant Lafont (Fildişi Sahili), Rayan Raveloson (Madagaskar), Rayan Lutin (Komorlar) ve Amadou Cisse (Gine) milli takımlarından davet aldı.

Rayan Raveloson
Başlık ResmiRayan Raveloson

Kulüpten konuya ilgili yapılan açıklamada, "Milli davet alan oyuncularımıza başarılar dileriz" denildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Gift Orban hat-trick yaptı, Amedspor 5 golle kazandı!
SPOR

Gift Orban hat-trick yaptı, Amedspor 5 golle kazandı!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İspanya Süper Kupası statları açıklandı
KESİK BAŞ CİNAYETİ
KESİK BAŞ CİNAYETİ
10 yıl sonra açıldı, öz oğlu tutuklandı!
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktörün maliyeti açıklandı
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
KALIN'DAN DİPLOMATİK ÇIKARMA
KALIN'DAN DİPLOMATİK ÇIKARMA
Dün Afganistan'daydı, bugün ise Pakistan'da
SANE LİSTEDE YOK
SANE LİSTEDE YOK
Beşiktaş'ın yıldızına Klopp'tan beklenen müjde geldi
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
Eski eşini vurdu, polis aracına çarpıp intihar etti
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
İsmail Namık Gedik, Menderes’in yanına defnedilecek
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Şanlıurfa'da katil zanlısı olaydan bir yıl sonra yakalandı
Şanlıurfa'da katil zanlısı olaydan bir yıl sonra yakalandı
Kaydet
Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, hangi şehirde? Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri
Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor?
Kaydet
BDDK'dan bankalara hisse geri alımında kolaylık! Yıl sonuna kadar uygulanacak
BDDK'dan bankalara hisse geri alımında kolaylık! Yıl sonuna kadar uygulanacak
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.