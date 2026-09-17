Amed Sportif Faaliyetler'de 6 oyuncu, milli takımlarına davet edildi
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla 3'üncü sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, milli takımlarına davet aldı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 6 futbolcu, milli takımlarından davet aldı.
Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi (Kosova), Albant Lafont (Fildişi Sahili), Rayan Raveloson (Madagaskar), Rayan Lutin (Komorlar) ve Amadou Cisse (Gine) milli takımlarından davet aldı.
Kulüpten konuya ilgili yapılan açıklamada, "Milli davet alan oyuncularımıza başarılar dileriz" denildi.
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