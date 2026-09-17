İstanbul Esenyurt’ta TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenyurt TEM Otoyolu’nda bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre tır, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin aracı sarması üzerine çevredekiler durumu ekiplerine bildirdi.

Esenyurt TEM Otoyolu’nda tır yangını

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgede trafik akışında da aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yangının neden çıktığı ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Esenyurt TEM Otoyolu’nda tır yangını

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI