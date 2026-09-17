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Sağlık

Ordu Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü için geri sayım

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Ordu Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü için geri sayım
Başlık ResmiOrdu Şehir Hastanesinde hasta kabulü için geri sayım

Son teknolojiyle donatılan ve 1070 sismik izolatörle depreme dayanıklı inşa edilen Ordu Şehir Hastanesi, 19 Eylül'de hasta kabulüne başlıyor. 1200 yatak, 280 yoğun bakım ve 263 poliklinik kapasiteli modern tesiste, onkoloji, yanık ve inme gibi kritik merkezler yer alıyor. Otel konforunda hizmet verecek hastanenin, bölgedeki sağlık hizmeti standartlarını önemli ölçüde yükseltmesi hedefleniyor.

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Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi'nde 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlanmasını planladıklarını belirtti.

Çelenk, şehir hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin 1200 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 263 poliklinik odası kapasitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

DEPREME DAYANIKLI

Ordu Şehir Hastanesi'nin fizik tedavi, yanık ünitesi, onkoloji ve inme merkezi gibi birçok hizmeti vatandaşlara sunabilecek imkanlara sahip olduğunu belirten Çelenk, hastanenin temelinde depreme dayanıklı 1070 sismik izolatör bulunduğunu ifade etti.

"19 EYLÜL'DE HASTA KABULÜNE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Çelenk, hastanenin teknolojik donanımının üst seviyede olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Son hazırlıklarımızı ve son tescillerimizi tamamlıyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz. Ordu ilimiz şehir hastanesine kavuşmuş oluyor. Ordu ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza daha önce sunulmayan birçok sağlık hizmeti burada sunulma imkanı olacak. Bu anlamda şehir hastaneleri açıldığı yerlerde sağlık hizmetlerini birkaç basamak birden yukarıya taşıyor."

Hastane planlamalarının hasta ve vatandaş konforu düşünülerek yapıldığını dile getiren Çelenk, "Hasta ve vatandaşlarımızın hastaneye girişinden, hastaneye yatış sürecine kadar her türlü ayrıntı hastanın konforu düşünülerek tasarlandı. Hasta odalarında kişiye özel televizyon, buzdolapları var. Hastalar otel konforunda bu hastanedeki hizmetlerden faydalanacak." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ordu
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