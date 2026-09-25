Yapay zeka dünyasında öne çıkan teknoloji haberleri: ChatGPT’de reklamlar başladı, model fiyatları düştü!

Yapay zeka araçlarında her geçen gün yeni bir lansman duyurusu gelirken, sektör devlerinin mücadelesi de kızışıyor. Yapay zeka teknoloji haberleri oldukça hareketli. Peki yapay zeka dünyasında hangi haberler son döneme damgasını vurdu? İşte teknolojinin gündemi…

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz günlerde GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modelleri ile gündeme geldi. Şirket, bu yeni modellerle ChatGPT kullanıcılarına daha üretken bir yapı sunarken fiyat konusunda ise şaşırttı. Çünkü bu modellerin fiyatları, GPT 5.6 sürümüne göre neredeyse yüzde 50 oranında daha düşük. OpenAI, bu adımıyla yeni yapay zeka modelinde hem bir performans iyileştirmesi hem de kaynakların daha optimize kullanımının önünü açtı.

YAPAY ZEKA DEVLERİNİN FİYAT REKABETİ: ARTIK YARI FİYATINA!



AI teknoloji haberlerine damgasını vuran diğer konu ise, ChatGPT’nin rakibi olan diğer bir popüler yapay zeka aracı Claude’un karşı hamlesi oldu. Çünkü Claude’un geliştiricisi Anthropic de benzer bir adım atarak model fiyatlarında indirime gitti. Claude Opus 5.5’i duyuran şirket, bu modelin Opus 5’e göre yüzde daha düşük maliyetle çalıştığını duyurdu.

CHATGPT YAPAY ZEKADA REKLAM DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Teknoloji haberleri okurlarının radarına giren en önemli yapay zeka haberlerinden biri de, OpenAI cephesinden geldi. Uzun bir süre kar amacı gütmeyen şirket yapısında olan ChatGPT, bir süredir ticari faaliyetlerine odaklandı. Bu kapsamda ChatGPT, artık markalar için reklam panelini duyurdu. Peki ChatGPT reklamlarını markalar nasıl kullanacak, üyeler nasıl görecek?

● ChatGPT reklamları, Meta Business benzeri bir panel üzerinden erişime açık

● Dönüşüm etkinliklerinin takibi için pixel benzeri bir sisteme sahip

● En düşük reklam açma bütçesi günlük 25 dolar seviyesinde

● Reklamlar, ChatGPT sohbetlerinin içine entegre edildi

● Reklam hedefleri dönüşüm, erişim ve tıklama odaklı seçilebiliyor

Yapay zeka reklamları, diğer reklam platformlarında olduğu gibi hedef kitle seçimi ile desteklenebiliyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda, Avrupalı gençlerin yapay zekaya yönelik duyduğu güven göz önüne alınırsa, bu reklamlara yönelik ilgi ve dönüşüm oranları da merak konusu.

GEMİNİ CEPHESİNDEN İLGİNÇ GELİŞME: 3 ŞİRKETİ HACKLEDİ!

Yapay zeka teknolojilerinde zaman zaman korkutucu gelişmeler de oluyor. Bunlardan biri de, Google’ın AI modeli Gemini’nin karıştığı hack vakası oldu. ABD basınında çıkan haberlere göre, Google’ın yapay zeka modeli 3 farklı şirketin gizli sistemlerine otonom bir şekilde sızmayı başardı. Bu olay bir siber güvenlik testi içinde meydana gelirken, Gemini modelleri yetkisi olmayan alanlara kendi kararlarıyla sızdı. Bu durum, siber güvenlik dünyasında yapay zeka sistemleri için bir kilometre taşı niteliğinde oldu. Yaşanan olay, OpenAI modellerinin hugging face saldırısını akıllara getirdi.

GOOGLE ÇALIŞANINDAN KORKUNÇ İTİRAF: YAPAY ZEKA İNSANLIĞIN SONUNU GETİREBİLİR

Yapay zeka tartışmalarında gündeme gelen konulardan biri de, AI teknolojisinin insanlığın sonunu getirebilecek bir güce ulaşıp ulaşamayacağı. Bu tartışmalara son katılan, Google’ın Deepmind projesinde bir dönem çalışan bir isim oldu. Bilal Chugtai adlı çalışan, yapay zeka güvenliği konusunda zamanın daraldığını ifade ederek, bu konunun teorik bir tartışmadan ibaret olmadığını vurguladı. Yakın zamanda, Claude’un geliştiricisi olan Anthropic şirketinden bazı isimler de, 10 sene içinde insanlığın “yapay zeka” yüzünden yok olma riskine vurgu yapmıştı.

Teknoloji haberleri içinde yapay zeka gelişmeleri gün geçtikçe daha çok öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler ise merak konusu. Ancak, yapay zeka modellerinin özellikleri veya performansından çok, bu teknolojinin insanlığı nasıl değiştireceği belli ki en önemli konu.

| Kaynak: Bülten Editör : SILA EVMEZ Kaynak: Bülten

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