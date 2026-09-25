DEAŞ’a 28 ilde operasyon: 83 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları, örgüt üyeliği kapsamında faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İl jandarma komutanlıklarınca 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 83 şüpheli yakalandı.
83 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıklarının değerlendirildiği belirtildi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA İDDİASI
Bakanlık ayrıca bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığının tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, “DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.