Kalbiniz ne kadar sağlıklı? Cevabı bu iki basit testte saklı: Bir merdivende 60 saniye geçirmeniz yeterli

Kalp kondisyonu evde basitçe değerlendirmek isteyenler için uzmanlardan dikkat çeken iki test önerisi geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Osman Najam, merdivenle yapılan bir dakikalık testte kalp atış hızının ne kadar sürede normale döndüğüne bakılmasını önerirken, uzmanlar tek ayak üzerinde durma süresinin de sağlık hakkında önemli ipuçları verebileceğini belirtiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kendini sağlıklı ve formda gören birçok kişi, basit iki test karşısında beklemediği bir sonuçla karşılaşabilir. İngiltere'de görev yapan Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Dr. Osman Najam, kalbin egzersiz sonrası ne kadar hızlı toparlandığını görmek için yalnızca bir dakikada yapılabilecek basit bir yöntem paylaştı.

BİR DAKİKA İNİP ÇIKTIKTAN SONRA NABZA BAKILMALI

Dr. Osman Najam'ın aktardığı teste göre, bir merdiven bulunarak yaklaşık bir dakika boyunca sabit tempoda yukarı ve aşağı hareket edilmesi gerekiyor. Bu sırada yaklaşık 60 ila 80 basamak hedefleniyor. Egzersiz bırakıldıktan hemen sonra kalp atış hızının ölçülmesi, ardından bir dakika dinlenildikten sonra yeniden kontrol edilmesi isteniyor.

Kalbiniz ne kadar sağlıklı? Cevabı bu iki basit testte saklı: Bir dakika yeterli

Najam, burada asıl önemli noktanın kalp atış hızındaki düşüş olduğunu belirterek, ideal olarak nabzın ilk bir dakika içinde en az 20 atım azalması gerektiğini söyledi. Uzman, kalp hızının hızlı şekilde düşmesinin iyi bir işaret olabileceğini, yüksek kalmaya devam etmesinin ise kişinin kondisyonunun geliştirilmesi gerektiğine işaret edebileceğini ifade etti.

Dr. Najam, bunun tek başına tıbbi bir teşhis yöntemi olmadığının altını çizerek, “Kalp sağlığı, ne kadar zorlayabildiğinizle ilgili değil, kalbinizin ne kadar iyi iyileştiğiyle ilgili” dedi. Liverpool Echo da testi “tıbbi bir test değil, genel bir kılavuz” olarak aktardı. Uzman ayrıca egzersiz sırasında baş dönmesi veya rahatsızlık hissedilmesi halinde testin hemen bırakılması gerektiği uyarısında bulundu.

Kalp atışının toparlanmasının yanı sıra denge de sağlık konusunda fikir verebilecek başka bir gösterge olarak öne çıkıyor. NHS Suffolk ve Kuzey Doğu Essex tarafından aktarılan bilgilere göre, tek ayak üzerinde dengede durabilme süresi yaşa göre değişiyor.

18-39 yaş arasındakilerin yaklaşık 43 saniye, 40-49 yaş grubunun 40 saniye, 50-59 yaş grubunun 37 saniye ve 60-69 yaş grubunun 30 saniye dengede durabilmesi bekleniyor. Bu süre 70-79 yaş grubunda 18-19 saniyeye, 80 yaş ve üzerindekilerde ise 5 saniyenin biraz üzerine düşüyor.

Kalbiniz ne kadar sağlıklı? Cevabı bu iki basit testte saklı: Bir dakika yeterli

10 SANİYE BOYUNCA DURAMAYANLAR DİKKAT!

East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust'ta Entegre Yollar Bölüm Direktörü Selina Lim, beklenen süre boyunca dengede durmakta zorlanan kişilerin ilerleyen yaşlarda sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olabildiğini belirtti. İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada da orta ve ileri yaştaki kişilerin 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramamasının, takip eden 10 yıl içinde herhangi bir nedenden ölüm riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu bildirildi.

Uzmanlar, denge testinin güvenli bir ortamda, mümkünse yanınızda başka bir kişi bulunurken yapılmasını öneriyor. Test sırasında gözlerin açık tutulması, ellerin belde olması ve herhangi bir yere destek alınmaması gerekiyor. Ancak bu tür evde yapılan uygulamaların tıbbi muayenenin yerine geçmediği ve baş dönmesi ya da rahatsızlık halinde sonlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala