Ünlülerin kuyumcusunda ortalık karıştı! Üç çalışan soluğu karakolda aldı

Sosyal medyada “ünlülerin kuyumcusu” olarak tanınan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez hakkında çalışanları tarafından şikayette bulunuldu. Gülmez’in toplantı sırasında çalışanlarına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilirken, 3 çalışan karakola giderek şikayetçi oldu.

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İddiaya göre olay, dün sabah şirket bünyesinde gerçekleştirilen toplantı sırasında yaşandı. T.U., R.A. ve Y.S. isimli çalışanlar, toplantı esnasında Ersan Gülmez ile tartıştıklarını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.

TEHDİT VE HAKARETLERDE BULUNMUŞ

NTV’de yer alan haberde çalışanların ifadelerine göre Gülmez, tartışma sırasında küfürlü ifadeler kullanarak kendilerini tehdit ve hakaretlerde bulundu. Yaşananların ardından 3 çalışan, polis merkezine giderek Gülmez hakkında şikayetçi oldu.

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ERSAN DIAMOND DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayla ilgili tehdit ve hakaret iddiaları üzerine inceleme başlatılırken, Ersan Gülmez’in de ifadesine başvuruldu.

Gülmez ise T.K. isimli çalışanın kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek bu kişi hakkında şikayetçi oldu. Gülmez’in diğer çalışanlar hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

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GEÇEN YIL SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Ersan Gülmez’in adı geçen yıl, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada da gündeme gelmişti.

İstanbul’un da aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Gülmez, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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