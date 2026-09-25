Kendini polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptı! Para dolu poşetle kaçış anı kamerada
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Sakarya ve Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşların yaklaşık 5,5 milyon lirasını dolandıran şebekeye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı. Kurulan akılalmaz tuzak deşifre edilirken, 19 yaşındaki şüpheli Ş.F.Y.'nin bir mağdurun evine girerek içi para dolu poşeti soğukkanlılıkla alıp bölgeden hızla uzaklaştığı anlar KGYS ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adım adım izlenerek tespit edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sahte polislerin milyonluk vurgun anları izleyenleri şoke etti.
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