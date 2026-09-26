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Dünya

Irak ile ABD arasında dolar anlaşması! Yeni sevkiyat geliyor

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Irak ile ABD arasında dolar anlaşması! Yeni sevkiyat geliyor
Başlık ResmiIrak ile ABD arasında dolar anlaşması! Yeni sevkiyat geliyor

Irak hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, gelecek günlerde Irak'a yeni bir dolar sevkiyatı yapılacağını belirtti.

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında, Irak'a nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak Haber Ajansına yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında gelecek günlerde Irak'a yeni bir nakit dolar sevkiyatı yapılacağını belirtti.

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Söz konusu mutabakatın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve dolar kullanımını düzenleme alanında kaydettiği ilerlemenin ardından sağlandığı kaydedildi.

ABD, Irak'ın İran'a yönelik bazı tutumları nedeniyle zaman zaman ülkeye yapılan dolar sevkiyatını geciktiriyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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