Boş tabaklarla sokaklara çıktılar! Avrupa'nın kalbinde dikkat çeken eylem

Belçika'nın başkenti Brüksel'de göstericiler, gıda yardımına duyulan ihtiyacın artmasına ve yardım kuruluşlarının kaynaklarının azalmasına dikkat çekmek için boş tabaklarla eylem yaptı. Organizasyon yetkilileri, ülkede yaklaşık 500 bin kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup, gıda yardımına duyulan ihtiyacın artmasını ve yardım kuruluşlarının kaynaklarının azalmasını boş tabaklarla protesto etti.

Belga'nın haberine göre, gıda yardımı kuruluşu "Restos du Coeur"ün çağrısıyla düzenlenen eylemde göstericiler, Brüksel merkezindeki Kraliyet Meydanı ile Adalet Sarayı arasında uzanan Regence Caddesi'nde toplandı. Ellerinde boş beyaz tabaklar taşıyan eylemciler siyah giyindi.

Organizatörler, Belçika'da yaklaşık 500 bin kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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TALEP ARTTI, GIDA PAKETLERİ KÜÇÜLDÜ

Belçika Sosyal Hizmetler Federasyonu bünyesindeki Gıda Yardımı Koordinasyonunun koordinatörü Brigitte Grisar, durumun sürdürülemez olduğunu belirterek her iki yardım kuruluşundan birinin taleplere yetişemediğini söyledi.

Restos du Coeur Belçika Federasyonu Direktörü Patrick Dejace ise yardıma ihtiyaç duyanların daha uzun süre kuyrukta beklediğini, dağıtılan gıda paketleri ve öğünlerin ise küçüldüğünü ifade etti.

Eylemciler, temel ihtiyaç ürünlerinin satın alınması için ayrılan federal bütçenin 2025'te 27 milyon avrodan 2026'da 15 milyon avroya düştüğünü belirtti.

Yardım kuruluşları, ihtiyaç artarken kaynakların azalmasının gıda dağıtımını daha da zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

Kuruluşlara göre kira, enerji ve sağlık giderleri karşısında geliri yetersiz kalan daha fazla kişi gıda yardımına başvuruyor. Ayrıca Belçika'da işsizlik ödeneğinin süresini sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle 2026'da ödenek hakkını kaybeden bazı kişilerin de gıda yardımına başvurduğu belirtiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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