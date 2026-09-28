Cipin arkasından aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağmuru

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir spor salonunun devri nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Telefondaki gerginliğin ardından salonun önüne gelen Taner Aksoy ve beraberindeki kişilere, mekanın yeni sahibi Halil T. tarafından pompalı tüfekle peş peşe ateş açıldı. Karşı tarafın da tabancayla karşılık vermesi üzerine sokak ortasında yaşanan kanlı çatışmada Taner Aksoy hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Tarafların birbirlerine acımasızca kurşun yağdırdığı ve çevrede büyük paniğe yol açan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çankaya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇankaya

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