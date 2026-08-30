Göztepe'de Stoilov'dan hakem cevabı: "Herkes her şeyi görüyor"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçından puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Hakem kararlarına ilişkin konuşmak istemediğini belirten Stoilov, "Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor." dedi.

Bulgar teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE PUAN ALARAK AYRILMAMIZ GEREKİYORDU"

İki takımın da sahada doğruları yaptığını belirten Stoilov, "Genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlara girdik ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puanı ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan alarak ayrılmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık, çok üzgünüz." diye konuştu.

Müsabakadaki iki golünü de duran toplardan bulan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti:

"Duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi başkanımızın bu konuda biraz takıntılı olması. Bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"GEÇEN YIL SAVUNMA ANLAMINDA GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜYDÜK"

Stoilov, geçen sezon savunma anlamında daha güçlü ve istikrarlı olduklarını dile getirdi.

Allan Godoi ve Noah Sonko'nun sakatlığının bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Geçen yıl savunma anlamında gerçekten çok güçlüydük, çok istikrarlıydık. Aslında bu sene de öyleydik ama Godoi ve Sonko'nun şanssız sakatlıkları oldu. Şimdi orada genç Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. 19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var, onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. Sonko ve Godoi gelene kadar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. Savunmamız çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü. Bu takıma her zaman özgüven veriyor ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut."

"ORTA SAHAYA YA DA SAVUNMAYA BİR TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Stanimir Stoilov, transfer döneminin devam ettiğini hatırlatarak, "Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Ancak bir an önce ben bu transfer döneminin bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler yaşanıyor. Gelenler, gidenler oluyor. Juan'ın bir transfer söylentisi vardı fakat iptal oldu. Şimdi tekrar formuna kavuşmaya çalışıyor. O da giderek daha iyi olacak ve sakatlıklardan dönen oyuncularımızla beraber savunma hattında da tekrar çok güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bu problemi de çözeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakem Mehmet Türkmen'in performansının sorulması üzerine Stoilov, "Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim." diyerek sözlerini tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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