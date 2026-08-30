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Dünya

Kıbrıs’ta fırtına dehşeti: 2 yat battı, iş adamı Dimi Mavropoulos hayatını kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak denizde faciaya yol açtı. Aya Napa açıklarında 2 yat batarken, yatlardan birinde bulunan iş insanı ve uluslararası ralli pilotu Dimi Mavropoulos hayatını kaybetti.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, denizde faciaya yol açtı.

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aya Napa açıklarında batan 2 yattan birinde bulunan Limasollu iş insanı ve uluslararası ralli pilotu Dimi Mavropoulos, helikopterle yaralı halde kurtarılmasına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün için GKRY genelinde "sarı kod" uyarısı yaparken, Ada'nın hem güneyi hem de kuzeyinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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