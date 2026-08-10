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House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!

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House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!
Fotoğraf Başlığı House of the Dragon 4. sezon ne zaman?

Targaryen Hanedanı'nın hikayesini anlatan House of the Dragon'da 3. sezon macerası sona erdi. 22 Haziran 2026'da başlayan üçüncü sezon, toplam 8 bölümün ardından 10 Ağustos 2026'da yayınlanan final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı. Dizinin hayranları ise şimdi yeni sezon için geri sayıma başlarken gözler ''House of the Dragon 4. sezon ne zaman?'' sorusunun cevabına çevrildi.

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Game of Thrones evreninin sevilen yapımlarından House of the Dragon'ın 4. sezonu için beklenen açıklama geldi. HBO tarafından yeni sezon onaylanırken, dizinin 4. sezonunun yayınlanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, House of the Dragon 4. sezon ne zaman?

House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!
Başlık ResmiHouse of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!

HOUSE OF THE DRAGON 4. SEZON NE ZAMAN?

House of the Dragon'ın 4. sezonu için yayın yılı belli oldu. HBO'nun açıklamasına göre dizinin yeni sezonu 2028 yılında izleyici karşısına çıkacak.

Henüz 4. sezonun hangi ayda veya hangi gün yayınlanacağı açıklanmadı. Şimdilik dizinin daha önceki sezonlarında da olduğu gibi 2 yıllık bir aranın ardından yeni sezonun geleceği biliniyor.

House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!
Başlık ResmiHouse of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON 9. BÖLÜM VAR MI?

House of the Dragon'ın 3. sezonu 22 Haziran 2026'da HBO Max platformunda yayınlanmaya başladı.

Yeni sezon toplam 8 bölümden oluştuğu için yayınlanan son bölümün ardından sezon finali 10 Ağustos 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu.

House of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!
Başlık ResmiHouse of the Dragon 4. sezon ne zaman? Gözler yeni sezon tarihinde!

HOUSE OF THE DRAGON 4. SEZON FİNAL Mİ OLACAK?

House of the Dragon'ın 4. sezonun final sezonu olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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