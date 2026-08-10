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3. Sayfa

Şanlıurfa'da kan donduran olay! 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü, sicili ise kabarık çıktı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir şahıs, 85 yaşındaki annesini evin bahçesinde sopa ve yumruklarla öldüresiye darbetti. Ağır yaralanan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alınırken, vicdansız oğul ise tutuklandı. Saldırganın, İsviçre'de 15 yıl önce karısını öldürdüğü ve cezaevinden tahliye olduktan sonra 10 gün önce Türkiye'ye gelip, annesiyle yaşamaya başladığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Türkmenören Mahallesi'nde 85 yaşındaki İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü.

YAŞLI KADININ DURUMU AĞIR

Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da kan donduran olay! 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü, sicili ise kabarık çıktı
Başlık ResmiŞanlıurfa'da kan donduran olay! 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü, sicili ise kabarık çıktı

İSVİÇRE'DE 15 YIL ÖNCE KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

İsviçre'de eşini boğarak öldüren ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da kan donduran olay! 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü, sicili ise kabarık çıktı
Başlık ResmiŞanlıurfa'da kan donduran olay! 85 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü, sicili ise kabarık çıktı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının kan revan içinde kalarak bitkin düştüğü görüldü.

Görüntüleri çıkan ve infiale neden olan kan donduran olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bozova
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