Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde bir kez daha gündeme geldi. Hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencileri, VGM burslarından faydalanabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi ardından burs alma hakkı elde eden öğrenciler ilan edilecek. Peki,VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımı ile ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen adaylar, takvime ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuru takvimi! VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yeni dönem burs başvuru takvimi henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz yıllara ait tarihler bu yıla dair ipuçları veriyor.

2025-2026 eğitim yılında ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 15 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti.

Yükseköğrenim bursu ile yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları ise 21 Ekim 2025'te başlamış, 31 Ekim 2025'te tamamlanmıştı.

Geçtiğimiz yıl uygulanan takvimi kaynak alındığında, 2026-2027 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor. Kesin başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı yeni dönem takvimiyle belli olacak.

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