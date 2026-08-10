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TURKA dünya basınında

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TURKA dünya basınında
Fotoğraf Başlığı TURKA dünya basınında

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin 15 Ağustos 2027 itibarı ile devralmaya hazırlanan TURKA'nın 20 yıllık imtiyaz hakkı sözleşmesini imzalaması uluslararası basında yankı buldu. Uluslararası yayın kuruluşları, dünyanın en büyük araç muayene programlarından biri için Türkiye'de 3 milyar dolarlık yatırım programıyla yeni dönemin başladığını yazdı.

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TÜRKİYE GAZETESİ

Türkiye'de araç muayene hizmetlerini 2027’den itibaren 20 yıllığına üstlenecek TURKA'nın, imtiyaz hakkını devralmak üzere sözleşme imzalaması, TURKA markasının uluslararası ortaklarının faaliyet gösterdiği ülkeler başta olmak üzere dünya basınında geniş yer buldu.

ABD, İspanya ve Arjantin'in yanı sıra İngiltere ve Almanya'da ekonomi, finans ve genel haber mecralarında yayımlanan haberlerde, Türkiye'nin dünyanın en büyük araç muayene programlarından biri için 20 yıllık yeni dönemi başlattığı vurgulandı.

TURKA dünya basınında
Başlık ResmiTURKA dünya basınında

Uluslararası finans yayınlarından Yahoo! Finance, AP News, Morningstar ve Benzinga başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşu gelişmeyi okuyucularına aktarırken, Almanya'da Abend Echo, Finanzjournal Aktuell ve wallstreet:online, Birleşik Krallık'ta ise The Scotsman ve The Yorkshire Post gibi mecralar habere yer verdi. ABD'de ayrıca FOX, CBS, ABC ve NBC yayın ağına bağlı çok sayıda televizyon kuruluşunun dijital haber platformunda imtiyaz hakkı sözleşmesine ilişkin haber yayımlandı. Haberler, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı kıtalarda 28 ülkede 1000’e yakın mecra üzerinden 255 milyon kişiye ulaştı.

TURKA dünya basınında
Başlık ResmiTURKA dünya basınında

ARAÇ PARKI 34 MİLYONU AŞTI

34,5 milyon kayıtlı araç ve yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesiyle Türkiye, dünyanın en büyük araç muayene programlarından birine sahip bulunuyor. İmzalanan sözleşmenin ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında mevcut altyapı tamamen yenilenerek yeni nesil araç muayene sistemi kurulacak.

TURKA dünya basınında
Başlık ResmiTURKA dünya basınında

Yeni sistem kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 249 sabit, 103 mobil araç muayene istasyonu ve 900 muayene hattı hizmet verecek. Yapay zekâ destekli görüntü işleme, çok noktalı kamera altyapısı ve lazer tarama teknolojileriyle desteklenecek sistem; daha kısa muayene süreleri, dijital hizmetler ve müşteri deneyimini merkeze alan yeni bir işletim modeliyle çalışacak.

TURKA dünya basınında
Başlık ResmiTURKA dünya basınında

TURKA, 2025 yılında gerçekleştirilen uluslararası ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu. Konsorsiyum; Türkiye'den MetGün Grubu, ABD'den Opus Group, İspanya'dan Itversia Gestion ve Arjantin merkezli VTV Norte'u bir araya getiriyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'daki deneyimi bir araya getiren yapı, dünyanın en büyük araç muayene programlarından birini 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacak.

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