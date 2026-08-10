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3. Sayfa

Uşak'ta otobüs kamyona çarptı! Yaralılar var

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Uşak'ta yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

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Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.A. (49) yönetimindeki yolcu otobüsü, Ürünköy yakınlarında, aynı güzergahta ilerleyen M.D. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta otobüs kamyona çarptı! Yaralılar var
Başlık ResmiUşak'ta otobüs kamyona çarptı! Yaralılar var

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan muavin A.İ.P. ile 7 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan otobüsün Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Uşak
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