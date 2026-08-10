Uşak'ta otobüs kamyona çarptı! Yaralılar var
Uşak'ta yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.A. (49) yönetimindeki yolcu otobüsü, Ürünköy yakınlarında, aynı güzergahta ilerleyen M.D. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan muavin A.İ.P. ile 7 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan otobüsün Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR